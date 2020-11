Prantsusmaal õnnestus kevadel rangete liikumispiirangutega koroonaviiruse levikut aeglustada, kuid sügisel pole prantslased nõus taas hakkama piiranguid järgima, vahendas Reuters.

Valitsuse pressiesindaja Gabriel Attali sõnul on piiranguid järgivate inimeste jaoks talumatu näha, et osa inimestest liigub vabalt ringi ja ei pea piiranguid miskiks. "Me peame astuma kõik sammud, et peatada epideemia levik," ütles Attal.

Lõplikku otsust komandanditunni kehtestamiseks pole veel tehtud, teatas peaministri pressibüroo. Seda võimalust arutatakse kolmapäeval, kui kohtuvad peaminister Jean Castex, president Emmanuel Macron ja valitsuskabineti ministrid.

Prantsuse politsei on vaatamata piirangutele avastanud salaja peetavaid pidusid ja reive.

Pariisis on koroonaviiruse levikuga suured probleemid. Terviseminister Olivier Verani sõnul nakatub iga 30 sekundi järel üks pariislane ning iga veerand tunni järel viiakse üks Pariisi elanik COVID-19 tõttu haiglasse.

Praegu on Macroni käsul suletud Prantsusmaal baarid ja restoranid, keelatud on erapeod ning põhjuseta pole lubatud kodust lahkuda. Koolid on samas avatus.

Prantsusmaa teatas esmaspäeval 52 518 uuest nakatunust.