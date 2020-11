Eesti Raudtee vahetab vananenud turvangusüsteemid välja

Eesti Raudtee sõlmis turvangusüsteemide uuendamise lepingu, maksumusega ligi 115 miljonit eurot. Lisaks raudteeliikluse kvaliteetsemaks ja ohutumaks muutmisele on plaanis tõsta ka rongide kiirust, mille üks oluline osa on Tartusse uue Emajõe raudteesilla ehitamine.

Leping on alguseks suuremahulisele raudtee investeerimisprojektile, mis peaks aastaks 2030 viima raudteede taristu kvaliteedi, liiklusjuhtimise ja ohutuse uuele tasandile. Süsteeme on plaanis uuendada taristu kuuel lõigul ja ligikaudu 50 jaamas.

Eesti Raudtee juhatuse esimehe Erik Laidvee sõnul on viimane aeg viia ligi 60 aastat vanad süsteemid kaasaegsele tasemele.

"Vahetame tänased releepõhised turvangusüsteemid mikroprotsessoritel põhinevate süsteemide vastu. Lisaks toimub selle projekti raames ka liikluskorralduse automatiseerimine ja teeme ka korda ülesõidud ja ülekäigud, tõstame nende turvalisuse astet esimese kategooria tasemele," kommenteeris Laidvee.

Uuendustöid hakkab juhtima Siemens ning töö esimene faas toimub liinidel Tartu-Valga, Tapa-Tartu, Tapa-Narva ja Tartu-Koidula. Teises faasis tehakse töid Tallinna-Tapa ja Valga-Koidula liinidel.

"Lääne-Harju poolel on need tööd juba alates 2018. aastast käinud ja nüüd me siis teeme ülejäänud raudteelõigud järgmise nelja aasta jooksul korda," lubas Laidvee.

Tartus on algamas ka teine suur raudteeprojekt - Emajõe uue raudteesilla ehitus, mis võimaldaks tõsta reisirongide liikumiskiiruse praeguselt 130 km/h kuni 135 km/h. Parima pakkumise tegi TREF 2 Grupp, kes peab silla valmis saama järgmise aasta lõpuks.

"Eesti Raudtee puhul on tegemist üsna ajaloolise hetkega. Sellise mahuga tööd ei ole lähiaastatel kindlasti tehtud - üsna suur väljakutse nii Eesti Raudteele kui ka töövõtjale kindlasti," lisas Eesti Raudtee ehitusteenustuse juht Riho Vjatkin.

Uue raudteesilla rahaline maht on ca 4,6 miljonit eurot.