ERR USA-s: presidendivalimistelt oodatakse rekordilist osalemisaktiivsust

Põhja-Virginias Rosslynis valimisjaoskonna ees teisipäeval pikki järjekordi ei olnud. Kõik, kes soovivad hääletada, saavad seda teha kohe ja ilma probleemideta.

See piirkond on Virginia osariigis äärmiselt demokraatlik ja enamik valijaid otsustas eelhääletada. Endise asepresidendi Joe Bideni toetaja Mia sõnul on tema jaoks seekord kõige olulisem president Donald Trump Valgest Majast välja hääletada.

"Ma arvan, et ta on kloun ja ma arvan, et ta ei ole meie riiki viimase nelja aasta jooksul hästi juhtinud," ütles Mia, kelle sõnul peaks USA-l olema juht, kes rõhub empaatiale ja lootusele, mitte vägivallale ja hirmule.

Dick ja Susanne toetavad aga tugevalt president Trumpi. Nende arvates on just tema see, kes suudab USA säilitada sellisena nagu see on ajalooliselt olnud.

"Ta töötab 18 tundi päevas. Ta ilmselgelt hoolib ja armastab seda riiki ja ta ei ole kurjategija nagu tema vastaskandidaat ja tema perekond. Ta on olnud truu ametivandele ja ta on ellu viinud mitu projekti, vaatamata vastuseisule, mis ta on saanud. Ta on kaitsnud meie piire. Ta on uuesti ehitanud üles meie sõjaväe," rääkis Dick.

"Ta ei toeta aborte ja mina ei toeta aborte ning ma ei ole tükk aega leidnud inimest, kes toetaks seda vaadet," lisas Susanne.

Hääletajate seas leidus ka neid, kes ei soovinud oma eelistust öelda ja kelle jaoks oli valiku tegemine keeruline.

Samas ei alanud valimispäev igal pool järjekordadeta. Kaalukeeleosariigis Pennsylvanias ootasid valijad tunde külmas, et oma hääl anda. Küsitluste järgi on seal olukord äärmiselt tasavägine ja mõlemad kampaaniad on üritanud viimastel päevadel otsustamata valijaid enda poole meelitada.