Selgus Narva hariduslinnaku võidutöö

Narva eestikeelse hariduslinnaku idee sündis kompromissina haridusministeeriumi, Narva linna ja kohaliku eesti kogukonna vahel. Narva saab eestikeelse riigigümnaasiumi ja lisaks uue eesti põhikooli ja lasteaiahooned.

Hariduslinnaku rajavad riik ja linnavalitsus praeguse Narva Eesti gümnaasiumi kohale, millest jääb alles vaid kõige vanem hoone. Arhitektuurivõistluse suurimaks väljakutseks oli hariduskompleksi paigutamine tundlikule vanalinna alale.

"Narva vanalinn on väga tähendustest laetud linn. Linn, mida tegelikult näha ei ole. Meie lahendasime oma arhitektuuri selliselt, et üritasime olla väga tagasihoidlikud ja lisasime siia hooned, mis on siis sisehoovidega. Väga lihtne selline, keskaegne mõte või renessansiaegne mõte lausa. Kool kui õppeasutus, kui klooster. Õppekeskkond on suurepärane, kuna selle avatud osa või selle avaliku osa moodustabki sisehoovile suunatud avalik ruum sellest koolihoonest. See teeb selle kooli unikaalseks," rääkis arhitektuuribüroo 3+1 arhitektid partner Markus Kaasik "Aktuaalsele kaamerale".