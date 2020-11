Leedu konstitutsioonikohus otsustas teisipäeval, et rahvusringhäälingu LRT rahastamismudel, mis tagab sellele seadusega fikseeritud eelarve, ei ole vastuolus põhiseadusega.

LRT eelarve, mis arvutatakse automaatselt protsendina riigituludest ning mida ei saa valitsus iga-aastaselt muuta, annab ringhäälingule sõltumatuse poliitilisest survest, vahendas LRT.lt kohtu otsust.

"Praegune õiguslik regulatsioon kaitseb ringhäälingu institutsionaalset ja toimetuslikku sõltumatust," ütles konstitutsioonikohtu esimees Dainius Žalimas teisipäeva õhtul kohtu otsusest teatades.

Konstitutsioonikohtule tegi pöördumise valitsus, mis leiab, et LRT automaatne rahastamine rikub valitsuse ja parlamendi õigust otsustada riigi rahanduse üle.

LRT juhtkond on aga öelnud, et ringhäälingu rahastamise üle tõstatatud debatt on osa valitsuse püüdlustest vähendada selle sõltumatust.

Leedu parlament moodustas 2018. aasta komisjoni, mis uuris LRT juhtimist. Seimikomisjoni raport ei kogunud aga parlamendis piisavalt toetust ning hiljem tunnistas konstitutsioonikohus selle seadusvastaseks.

Leedu ringhäälingu seaduse kohaselt moodustub LRT eelarve automaatselt 1,5 protsendist riigi kogutud tulumaksust ja 1,3 protsendist aktsiisituludest. LRT-l on keelatud edastada oma kanalites reklaami.

LRT eelarve on 2020. aastal 46,3 miljonit eurot ning see peaks järgmisel aastal kasvama 53,8 miljonini. Samas näeb valitsuse eelarvekava ette, et LRT-le eraldatakse riigieelarvest otse oma äranägemisel kulutamiseks 51,7 miljonit ning ülejäänu kasutamisel peab saama rahandusministeeriumi nõusoleku.