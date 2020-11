Jüri gümnaasium saadeti täies koosseisus distantsõppele

Jüri gümnaasium on alates neljapäevast distantsõppel ning koolimajja tullakse tagasi 16. novembril, ütles ERR-ile gümnaasiumi direktor Liina Altroff.

Altroffi sõnul tuvastati koroonaviirus sööklatöötajal, kes käis koolis viimati eelmisel nädalal. Kuivõrd lähikontaktseteks loetakse nüüd kõiki söökla töötajaid, ei ole koolil võimalik õpilasi toitlustada.

Toitlustamine korraldatakse distantsõppe ajal toidupakkidega, ent kuidas täpselt, seda lahendust töötatakse veel välja.

Altroffi sõnul ei saa välistada, et nakatunud sööklatöötaja puutus kokku ka mõne õpetaja või õpilasega. "Aga kuivõrd terviseamet peab lähikontaktseteks 2 meetrit ja 15 minutit, siis sellist kontakti minule teadaolevalt tal kellegagi ei olnud," märkis Altroff.

Altroffi sõnul on vaatamata ootamatule olukorrale õpetajad ja õpilased kiirelt valmis distantsõppele minema. "Me oleme seda harjutanud peaaegu igal nädalal erinevate klassidega. Natuke elevust täna majas loomulikult on, aga ma usun, et kõik sujub," ütles ta.

Altroff ütles, et kogu koolipere testimise plaani tema teada praegu pole. "Kui terviseamet peab seda vajalikuks, siis nad peavad selle võimaluse tekitama, aga hetkel selle kohta ei oska midagi täpsemalt öelda," lausus Altroff.