Andreas Kaju: USA president võib häältelugemise vaidlustamise kohtus kaotada

President Donald Trumpi hinnangul võitis ta valimised võtmeosariikides, kuigi valimistel antud häälte kokkulugemine on veel pooleli.

Trump lubas minna ka kohtusse, et hältelugemist vaidlustada. Ilmselt mõtles ta kirja teel antud häälte lugemise peatamist, märgivad vaatlejad. Küsisime poliitikavaatleja Andreas Kaju käest, kas see on presidendi võimuses