Keskkonnaminister Rene Kokk astub ministrikohalt tagasi

Lahkumist kinnitas ERR-ile ka EKRE riigikogu fraktsiooni esimees Siim Pohlak, kelle sõnul on põhjused seotud tervisega.

Pohlaku sõnul seisavad nüüd ees arutelud, kellest võiks saada uus keskkonnaminister. "Kui aeg on küps, siis kindlasti tuleme ka selle nimega avalikkuse ette," ütles ta.

Keskkonnaminister on viimasel ajal olnud raskustes metsanduse arengukava vastuvõtmisega, kuid pole teada, kas see on ka seotud tema ametist lahkumisega.

EKRE riigikogu fraktsiooni esimees Siim Pohlak ütles, et saab Koka teemal rääkida ERR-iga kell 14. Erakonna esimees Martin Helme ei ole ERR-i kõnedele vastanud.

Kui 40-aastane Kokk peaks ministrikohalt lahkuma, on tal võimalus naasta riigikogusse.

Kokk kandideeris EKRE ridades viimastel riigikogu valimistel Harju- ja Raplamaal ja sai 1458 häält.

Uudis on täiendamisel.