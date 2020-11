Kokk: põllumehed võivad saada toetuseks 12 miljonit

"Meil on võimalik täna põllumehi toetada top-up-i kaudu kuni 15 miljoni euroga. Hetkel komisjoni arutelu juures me jõudsime numbrini 12 miljonit," ütles Kokk ERR-ile.

"Ma usun, et see parandusettepanek ka järgmise aasta eelarvesse tuleb," sõnas Kokk.

Kokk rääkis, et täitsa reaalseks peab ta ka koolipsühholoogide koolitamise rahastamise ning keskmise pensioni tulumaksust vabastamise eelarvesse jõudmist.

Rahanduskomisjoni aseesimees ja Reformierakonna fraktsiooni liige Maris Lauri ütles, et tema kolmapäevase koosoleku põhjal veel järeldusi ei teeks. "Muidugi oleks tore, kui mõnigi ettepanek koalitsiooni poolt toetust leiaks. Aga eks sellist suhtumist on varem ka olnud, et kõik on justkui tore, aga lõpuks läheb ikkagi nii nagu alati," kommenteeris Lauri.

"Ma arvan, et muudatusettepanekute tegijad on valmis mingites muudatustes näiteks katteallikate või summade mõningaseks korrigeerimiseks," lisas Lauri.

Rahanduskomisjoni sotsiaaldemokraadist liige Riina Sikkut oli veidi optimistlikum. "Tõesti on mõned muudatusettepanekud sellised, mille osas on järgmisel nädalal võimalik kokkuleppele jõuda," lausus Sikkut.

Esmaspäeval arutavad komisjoni liikmed ettepanekuid oma fraktsioonides ja järgmise nädala teisipäeval teeb rahanduskomisjon lõplikud otsused.

Kokku on 2021. aasta riigieelarvesse tehtud 45 muudatusettepanekut.

Riigieelarve teine lugemine on planeeritud 18. novembrile.