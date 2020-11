Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Sven Mikser USA valimistest

USA-s loetakse hääli ja selge on ainult see, et Ameerika on lõhki. Kuhu on Ühendriigid teel? Millised on järgmise Valge Maja peremehe eesmärgid Euroopa suunal ja kas tulevik on suurriikide kahepoolsete tehingute kujundada? ETV saates "Esimene stuudio" kommenteerib olukorda Euroopa Parlamendi saadik Sven Mikser.