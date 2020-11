Peaminister ja Keskerakona esimees Jüri Ratas ütles, et erinevalt meedias spekuleeritust talle viimase valitsuskriisi ajal peaministrikohta Reformierakonna ja Keskerakonna võimalikus valitsuses ei pakutud.

Ratas kommenteeris Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" Eesti Ekspressis väidetut, et talle tehti viimase valitsuskriisi ajal ettepanek olla peaminister Keskerakonna ja Reformierakonna võimuliidus. Ratas ütles, et sellist ettepanekut talle ei tehtud.

"Mina osalesin sel ajal valitsuskriisis. Minu käest see ajakirjanik (Mikk Salu - toim), kes selle väite välja käis, mitte ühtegi küsimust ei küsinud. Mulle ei pakutud midagi. Mina tegelesin koalitsiooni ja kriisi lahendamisega."

Küsimusele, kas ta valitsuskriisi ajal üldse suhtles Reformierakonna juhi Kaja Kallasega või jättis tema kõned vastu võtmata, vastas Ratas, et suhtles Kallasega.

"Suhtlesin paljude poliitikutega. Suhtlesin ka Kaja Kallasega. Aga miks te ei küsi, kas ma suhtlesin ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare või nende liikme Kalvi Kõvaga? Suhtlesin ka nendega."

Samas ei soovinud Ratas täpsustada, millest ta valitsuskriisi ajal Kaja Kallasega rääkis ja pööras küsimuse naljaks.

"Uus koalitsioon on üks tore muinasjutt. Aga meil on praegu palju olulisemad teemad. Ei ole sellist juttu olnud," sõnas ta.

Ratas pidi vastama ka küsimusele, nagu oleks ta osade poliitikute hinnangul võimuhull, kelle soov on ka suuri solvanguid alla neelates võimul püsida.

"Poliitika on konkurents. Kui panete mulle pahaks, et mina poliitilises konkurentsis seisan ühelt poolt Eesti ja Eesti inimeste, aga teisalt oma erakonna eest, siis võite seda pahaks panna. Aga ma olen ka 10 aastat olnud opositsioonis ja seal oma ideid ja põhimõtteid ellu viia on palju keerulisem."

Ratase sõnul on kõik koalitsiooni osapooled viimasest kriisist õppinud ja näitena tõi ta varem ERR-i nõukogusse kuulunud Urmas Reitelmanni solvava väljaütlemise "Ringvaate" saatejuhtide aadressil, mis lõppes poliitikule ERR-i nõukogust lahkumisega.

"Veel sama päeva õhtul, kui valitsuserakondade juhid allkirjastasid deklaratsiooni, ütles üks EKRE poliitik väga inetult teie (ERR-i -toim) kolleegide kohta. See tekitas küsimuse, kas erakonnaesimeeste kokkuleppe allkirjad kehtisid vaid kaks-kolm tundi? Need allkirjad kehtisid ja see inimene ei ole enam ERR-i nõukogus," resümeeris Ratas.