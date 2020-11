Mõlemad USA presidendikandidaadid väljendasid öistes sõnavõttudes usku, et just nemad võidavad valimised. Öö möödus rahulikult, Trump pälvis algselt prognoositust suurema toetuse. Mõlema poole toetajad kahtlustavad teist poolt häälte lugemisel pettuses.

Kui valimisjaoskondade uksed teisipäeva õhtul Ameerika Ühendriikides üksteise järel sulgusid, algas häälte kokkulugemine. Koroona tõttu on seekord eriti palju posti teel hääletatud ja protsess selle tõttu keerukam ning ajamahukam. Inimesed jäid mitmel pool tänavaile tulemusi ootama.

Öö möödus üldiselt rahulikult. Mida enam valimistulemusi laekus, seda enam sai selgeks, et ametisolev president Donald Trump on pälvinud suurema toetuse kui prognoosid talle valimiste eel lubasid. Kelle poole võit kaldub ei olnud aga veel kindel, miljonid hääled olid lugemata, valija otsus mitmetes kaalukeeleosariikides teadmata ja seis tasavägine.

"See pole läbi seni, kuni iga hääl on loetud. Aga meil on praeguse seisu juures hea tunne," ütles Biden.

Trump kuulutas end juba võitjaks ja rääkis justkui võidu varastamise ohust. "See on Ameerika avalikkuse petmine. See teeb meie maale häbi. Me valmistusime neid valimisi võitma ja ausalt öeldes me võitsime need valimised," sõnas Trump. "Me pöördume USA Ülemkohtusse. Me tahame, et hääletamine lõppeks. Me ei soovi, et nad leiaksid mõned hääletussedelid kell neli hommikul ja lisaksid need."

Trump on korduvalt rääkinud, et koroonaajal populaarse kirja teel hääletamisega suureneb pettuste oht. Neil kahtlustel ei ole mingit alust leitud. Kirja teel hääletamine on levinum demokraatide toetajate hulgas.

Washingtonis viibiv ERR-i USA korrespondent Maria-Ann Rohemäe rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et seis on tasavägine Wisconsinis ja Michiganis, kus veel õhtul juhtis Trump, kolmapäeva päevaks oli neis juhtima läinud aga Biden.

Kui posti teel saadetud hääled lähevad Bidenile, võivad Trumpi toetajad võivad öelda, et mäng ei ole õige. Kui kaalukeeleosariikides võidab aga Trump, kardavad Bideni toetajad vastupidist pettust, et postiteel saadetud hääli ei ole kokku loetud.

"Me kindlasti näeme kohtuvaidlusi, näeme, et inimesed agaralt ootavad, mis lõpptulemus siis on," nentis Rohemäe. Võib eeldada, et olenemata sellest, kes võidab, on üks pool pettunud ja arvab, et hääled on loetud ebaausalt.