Lennuliiklusteenindus maadleb vähenenud koormuse ja sissetulekuga

Tallinna lennujaama reisijate arv oli oktoobris vaid kümnendik aastatagusest. Kõvasti on langenud ka Eestist üle lendavate lennukite arv, mis on jõudnud umbes kolmandikuni koroonakriisi eelsest ajast. Lennuliiklusteenindus koondab tänavu veerandi töötajatest.

Koroonasse nakatunute arvu tõus Euroopas avaldab tugevat mõju lennuliiklusele. Tallinna Lennujaama läbis oktoobris vaid 35 000 reisjat.

"Võrreldes eelmise aastaga on kukkumine ikkagi suur, see on ainult 11 protsenti eelmise aasta mahust. Madalpunkt oli meil tegelikult märts-aprill, kui lende peaaegu üldse ei olnud. Mis tänasel hetkel on väga positiivne, on see, et valitsus on ikkagi lennud lubandud, et meil toimib 12 sihtkohta," ütles Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.

Kuid madalseis lendude arvus ei puuduta ainult lennujaama. Eestist ülelendude pealt teenitav tasu on riigile tulus äri. Näiteks lendavad meist üle kõik lennukid, mis lähevad Lähis-Idast Ameerikasse või Peterburist Euroopasse.

Eelmisel aastal ulatus riigile kuuluva Lennuliiklusteeninduse käive 28 miljoni euroni, puhaskasum oli 3,2 miljonit eurot. Tänavu tuleb kõikides majandusnäitajates ränk kukkumine.

"Märtsis vähenes tõesti lennuliikus ca 83 protsenti sellest, mis ta oli varasemal aastal. Hetkel on see kuskil 63 protsendiga miinuses. Sel aastal on tasud vähenenud ca 55 protsenti ehk siis meie käive on vähenenud 55 protsenti võrreldes eelmise aastaga. See tähendab seda, et me kanname sel aastal kahjumit ca seitse miljonit," ütles Lennuliiklusteeninduse juhatuse esimees Ivar Värk.

Kuna Lennuliikusteeninduses moodustavad töötasud 60 protsenti kuludest, siis jõuabki keskus poole võrra vähenud käibe juures inimestele vaid palgad välja maksta. Paarikümne töökohaga ülelendude juhtimise keskuses on praegu ametis kolm inimest.

"Kui me alustasime aastat umbes 230 inimesega, siis nüüd lõpetame aasta 170 inimesega. See tähendab seda, et me oleme pidanud koondama inimesi umbes neljandiku võrra," tõdes Värk.

Eeldatavalt tuleb keskusel töötada säästurežiimil viis aastat. Samas ulatub kogenud lennujuhi palk 4000 euroni kuus.

"Selliseid tasusid meil ei ole, palgad on vähenenud. Suvel ka vähendasime palka 30 protsenti kõikidel töötajatel. Nüüd küll oleme taastanud, sest see ei ole pikajaline meede, et motiveerida inimesi töötama pikaajaliselt väiksema palga eest samade mahtudega," põhjendas Värk.