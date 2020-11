Ameeriklased Eestis on aga kahetisel arvamusel. Osad neist on öö läbi üleval. Osad neist ei tunne üldse midagi erilist, sest nad teavad niikuinii, mis juhtub.

"Ma olin terve öö üleval. Ma arvan, et läksin magama kell neli hommikul," rääkis Eestis elav ameeriklane Jene Walker.

Ka Eestis elav John Sullivan nentis, et öösel ei maganud, kuna jälgis valimisi hommikust alates.

Valimistulemused pole veel tead ning ka Eesti ameeriklased mõtlevad, mis nende saab posti teel saadetud valimissedelitest. See on arvatavasti suur vaidluspunkt Ameerikas, kus viiruse tõttu enneolematult suur hulk hääli rändas ümbrikus.

Eestis elav Rob Hudgins rääkis, et tema valimissedel polnud kolme päeva eest veel kohale jõudnud. "Või nad pole seda registreerinud Virginia osariigis. Neil on nii palju valimissedeleid, mille kohta nad isegi ei tea, kas need on kätte saadud või mitte," rääkis ta.

Hudgins on ka üks neist, kes pole valimiste ajal telekat vaadanud ja öö otse üleval istunud. "Ma praegu isegi ei tea, kes võidab või kaotab," rääkis ta.

13 aastat eestis elanud Walker, tunnetab muudatusi viimase nelja aasta jooksul näiteks sisserändajate suhtes. "Kui vaatad samu inimesi. Nad toetavad praegust USA presidenti. Nad võtavad omaks tema vaated, ma ütleks - tema valitsemise kultuuri. Ja tema mõju siin on näha," rääkis ta.