Rohemäe sõnul võib esimesi tulemusi oodata kolmapäeval või neljapäeval, tegelikke ja lõplikke tulemusi ei pruugi aga veel tükk aega teada saada.

Presidendikandidaatide Joe Bideni ja Donald Trumpi häältesaagi vahed on nii väikesed, et mõlemad kandidaadid võivad nõuda häälte ülelugemist. Trump on juba lubanud nõuda häälte üle lugemist Wisconsini osariigis, kuna Bideni edumaa jääb seal alla ühe protsendi.

"Meid võib ees oodata pikk ja käänuline tee, enne kui me teame, kes on järgmine USA president ja enne kui järgmine president võib oma ametivande anda," ütles Rohemäe.

Mitmed algsed prognoosid ennustasid Bidenile võitu ja seda suurema edumaaga. See aga ei tähenda, et küsitlused oleksid eksitavad. "Kui küsitlusi vaadata, tuleb seda teha teatud tähelepanekutega – millal nad on tehtud ja kuhu suunas nad on liikumas," sõnas ta.