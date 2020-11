Sotsioloog: häbelike valijate hääled moonutavad prognoositud tulemusi

"Pärast 2016. aasta valimisi on välja toodud seda, et on olemas niisugune häbelik valija, kes ei pruugi avalikult oma poliitilist eelistust üldse välja ütelda. Kõige viimase aja uuringud näitavad seda, et kuna see polariseerumine USA ühiskonnas on niivõrd suur, siis osad inimesed deklareerivadki seda, et nad poliitikast seltskonnas üldse ei räägigi. See kandub üle ka vastustesse," selgitas Turu-uuringute AS-i tegevjuht Tõnis Stamberg asjaolu, miks valimistulemused prognoosiga täielikult kokku ei lähe.

Stambergi sõnul on uuringufirmadel kavas oma lähenemist ka muuta. Näiteks tehakse seni enamik küsitlusi telefoni teel, millega kerkivad aga küsimused anonüümsusest ja konfidentsiaalsusest.

Ta möönis, et 2016. aasta tegelike tulemuste erinevus prognoosist oli osalt tingitud ilmselt ka soovmõtlemisest, mida pajud on põhjusena nimetanud.

Teisalt tuleb aga uuringufirmadel vaadata üle ka oma valimibaasid.

"Need valimibaasid, mis küsitlustesse kaasatakse, on sellised mustad kastid, mida uuringufirmad tavaliselt ei avalikusta. See on selline ärisaladus ja paistab, et ka seekord on nad mõndades osariikides ikkagi mööda tulistanud," resümeeris Stamberg.

Stamberg hindas viimaseid valimistulemusi vaadates, et võit kaldub praegu Bideni poole.