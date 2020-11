Isamaa moodustab koos uute liitujatega Tartus viieliikmelise fraktsiooni

Isamaa (toona IRL) sai viimastel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel 49-liikmelises Tartu volikogus kolm mandaati. Isamaa fraktsiooni moodustavad nüüd Mihhail Lotman, Merle Jääger, Anneli Kannus, Jüri Kõre ja Kaja Tarto.

Tartu Linnavolikogus on 49 liiget. Reformierakonna fraktsiooni kuulub 20, Keskerakonna fraktsiooni seitse, SDE fraktsiooni kaheksa ja Isamaa fraktsiooni viis liiget. Lisaks on volikogus esindatud valimisliitude Tartu Eest, Tartu Heaks ja EKRE saadikud.

Isamaa Tartu piirkonna esimehe Kaspar Koka (Kokk) sõnul tähendab Kõre ja Jäägeri liitumine Isamaa liikumist õiges suunas. "Järgmise aasta kohalike valimiste eel võidab liitujatest nii Isamaa volikogu fraktsioon, kui ka terve piirkond. Mul on hea meel, et Merle ja Jüri arvates on kõige parem viis asju ära teha just koos Isamaaga," märkis Kokk.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder lisas, et rahvuslikul poliitikal on Tartus alati olnud lai kandepind. "Viimase paari aasta jooksul on Isamaa Tartus selgelt tugevnenud. Olen kindel, et see suund on elujõuline ja Tartu kasvamine isamaalises vaimus jätkub," ütles Seeder.

Valimisliidu Tartu Heaks nimekirjas volikogusse valituks osutunud Merle Jäägeri sõnul on ühisosa Isamaa poliitika ja tema maailmavaate vahel suur.

"Riigikogu valimistel juba kandideerisin Isamaa nimekirjas. Volikogu igapäevatöös näen, et mul ja Isamaal on selge ühisosa. Selleks, et meid saadaks edu igapäevatöös volikogus ja ka järgmistel valimistel, on uue fraktsiooni moodustamine mõistlik ja õige samm," ütles Jääger.

Jüri Kõre sõnul tuleb ületada jabur olukord riigi ja mitmete kohalike omavalitsuste tasandil. "Ühtedel on küll jõud, aga napib ideid mida ellu viia. Teistel jagub mõtteid, aga pole piisavalt jõudu. Isamaa erakond Isamaa fraktsiooni seljataga avardab karinaalselt meie tegutsemisruumi," lisas Kõre.