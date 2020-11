Tartus asuvas Hugo Treffneri Gümnaasiumis (HTG) on tuvastatud üks koroona haigusjuhtum. Nakatunud õpilasega kokkupuutunud on suunatud distantsõppele.

HTG direktor Ott Ojaveer rääkis ERR-ile, et distantsõpe pole kehtestatud klasside kaupa, sest nende koolis käib õppetöö klassiüleste gruppidena. See tähendab, et klassidest on osa õpilasi distantsõppel ja muist käib koolis. Klasside peale kokku on distantsõppel 65-70 õpilast.

Kust õpilane nakkuse sai, kool ei tea.

Ojaveere sõnul on koolil piisavalt infotehnoloogilisi vahendeid, et õppetööd osaliselt kodust korraldada.

"Direktorina ma selle pärast väga ei vaeva enda pead. Pigem muretsen selle pärast, et nad kõik tervena õige pea tagasi saaksin. Oluline on, kuidas inimesed tervist hoiaksid ja tervena püsiksid, sest õpet saavad korraldada ainult terved inimesed tervetele," ütles Ojaveer.

Talle teeb aga muret kogu ühiskonnas koroona levikuga kaasnev hirm, mis inimeste tegevust pärsib.

"Kuidas ühiskonnas tervikuna hirmufooni vähendada, on tõsine väljakutse," ütles Ojaveer.

Tema üleskutse on tervise kaitseks maske kanda, ent kohustuslikuks seda koolis kuulutada ei saa. Samas sooviks ta, et koolidirektoritele antaks kasvõi lühiajaliselt õigus maskikandmine kohustuslikuks kuulutada, kui õpetajaskond tajub, et ohumäär tõuseb väga kõrgeks.

"Keeruline õppeaasta seisab koolidel ees veel," tõdes Ojaveer.