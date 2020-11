Laiaulatuslikke piiranguid koolides esialgu plaanis ei ole, haridus- ja teadusministeerium on aga võtnud luubi alla mõnes koolis kehtestatud ebaproportsionaalsed piirangud.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul ei plaani valitsus praegu koolides laiaulatuslike piirangute kehtestamist.

"Vastupidi, me oleme teravdatud tähelepanu alla võtnud selgelt ebaproportsionaalsed otsused hariduse piiramiseks, mis tulevad väga lühikese etteteatamisega, selgelt ebaproportsionaalsed ja ei ole olnud kooskõlas terviseameti ettepanekuga, vaid tulnud kooli juhtkondadelt," ütles Reps valitsuse pressikonverentsil.

"Selle kohta tuleb meil väga palju lapsevanemate kaebusi, lööb segamini pereelu ja ei ole meditsiinilistel põhjustel ette pandud," ütles ta.

Repsi sõnul on kevadisest koolide sulgemise kogemusest näha, et sellega saadi suurepäraselt hakkama, kuid paljudele lastele distantsõpe ei sobi ja toob tagajärjed pereelule. Seetõttu peab hoolikalt kaaluma, mis ulatuses ja millisel määral on õppetöö piirangud reaalselt vajalikud.