Tallinna linnavalitsus kuulutas hiljuti välja konkursi Tallinna kommunikatsioonijuhi leidmiseks. Uus juht asub tööle 1. jaanuarist.

Uuest aastast korraldatakse linnavalitsuse kommunikatsioon ümber ning uus kommunikatsioonijuht hakkab juhtima kommunikatsiooniteenistust, millel on kaks osakonda: kommunikatsiooniosakond ja linnameedia, viimase alla hakkavad kuuluma nii ajalehed Pealinn ja Stolitsa kui ka telesaadete toimetus. Mõlemal osakonnal saab omakorda olema juht.

Teenistus kuulub loodava Tallinna strateegiakeskuse alla.

Praegu on Tallinna kodulehe andmetel linnavalitsusel avalike suhete teenistus, kuhu alla kuulub ka kommunikatsiooniosakond. Linna kommunikatsioonijuht on praegu avalike suhete direktori ülesannetes Kirsti Ruul. Ruul ütles ERR-ile, et tal on võimalus kandideerida kommunikatsioonijuhi ametikohale nagu ka teistel kandidaatidel. Aasta lõpuni on Ruul praegusel ametikohal.

"Uuest aastast avalike suhete teenistust enam ei ole. Uues struktuuris on natuke teistsuguse sisu ja ümberkorraldatud tööjaotusega kommunikatsiooniteenistus," ütles Ruul.

Enne Ruuli oli Tallinna avalike suhete juht Ain Saarna, kes töötas sellel kohal 15 aastat. Augustis siirdus Saarna linnavalitsuse nõuniku kohale, jäädes seega endiselt linnavalitsuse palgale.

"Ain Saarna on linnavalitsuse avalike suhete nõunik, kes aitab vajadusel linnavalitsuse liikmeid avalike suhete valdkonnas. Lisaks juhib Saarna Tallinna linnavalitsuse pressikonverentse ja osaleb linnameedia ühendtoimetuse käivitamisel," selgitas Ruul.

Uus kommunikatsioonijuht alustab tööd 1. jaanuarist koos ülejäänud strateegiakeskuse uue koosseisuga. Kandideerida sai kuni neljapäevani, muu hulgas tuli kandidaadil esitada kuni kahe lehekülje pikkune visioon teemal "Kommunikatsiooni väljakutsed ja võimalused arengustrateegia Tallinn 2035 visiooni valguses: Tallinn on rohelin maailmalinn, kus elatakse tulevikku vaatavalt."

Töökuulutuse järgi hakkab uus kommunikatsioonijuht juhtima 60-liikmelist meeskonda.