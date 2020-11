Helme sõnul peaks riiklikult oluliste projektide ringi laiendama

"See arutelu vajab laiemat vaadet, me ei peaks rääkima ühest konkreetset objektist või projektist. Me peaks ikkagi rääkima üleüldisest reeglistikust, kui laiaks me selle värava tõmbame, kust rahastamistaotlused sisse saaksid tulla," ütles Helme ERR-ile.

"Ma ei ole kunagi varjanud, minu meelest peaks see värav olema võimalikult lai, aga mingisugused limiteeringud on meil ees, kasvõi rahalised. Teine – me peame endalt küsima, et mis see laiem efekt majandusele peaks olema, see on ju see, mida me taotleme, et majandus võimalikult hästi edasi läheks," lisas ta.

Helme sõnul tähendab see, et tema hinnangul võiks laenu anda ka uutele investeeringutele.

"Me peame selle ära defineerima enda jaoks ja ma usun, et me selle juurde üsna varsti tuleme," ütles Helme.

Helme ja majandusminister Taavi Aas rääkisid oktoobris, et lisaks Porto Franco arendusele Tallinnas võiks riik laenu anda ka Kredexi nõukogu poolt laenust ilma jäetud Patarei merekindluse arendusele.

Selleks peab aga valitsus langetama poliitilise otsuse laenutingimuste muutmiseks.