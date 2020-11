Pirita kloostris avati Vello Salo mälestustuba

Vello Salo elu ajal pääsesid tema eluruumidesse vaid vähesed. Ukse peal on tema käega kirjutatud hoiatav silt, et kuni 17.55-ni on igasugune segamine keelatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui isa Vello oli siin toas, siis ta kogu aeg töötas siin toas ja tema ei tahtnud, et meie segaksime, kui tema tegi siin tööd ja väga harva olime meie siia sattunud," rääkis Pirita kloostri ülem, ema Vimala.

Esimeses toas tegi ta tööd ja seal on raamatukogu, kus raamatud 13-s keeles. Teises toas on esemed, mis seotud tema vaimulikuametiga Pirita kloostris. Aga ka isiklikud esemed ning avaldamata luulekogu.

Katoliku kiriku pressiesindaja Marge-Marie Paas ütles, et Salo oli pannud kokku ka oma luulekogu. "Isegi köitnud, ma ei tea, kas ta häbenes neid avaldada."

Suur osa dokumente, käsikirju ja kirjavahetus on antud Eesti Rahvusarhiivi. Korrastustöö ajal tuli välja ka asju, mille kohta ootab klooster infot. Nagu näiteks auto-numbrimärkide kohta, mis pärit Kanadast.

"Igastahes need numbrimärgid asjade sorteerimisel välja tulid. Hästi hea oleks teada, kas need kuulusid Vello Salo autole," lausus Paas.

Vello Salo suri 2019. aastal. Kloostri ülem ema Vimala meenutab, et ta oskas näha alati elu positiivset poolt ning viskas nalja.

"Ta alati küsis minu käest, kuidas sa magasid. Kord ma ei oskanud kuidagi vastata ja küsisin, et kuidas teie magasite ja tema vastas, et pikali," rääkis ema Vimala.

Mälestustoa avamine jäi koroona tõttu täna kitsamasse ringi. Huvilised saavad aga tuba vaatama minna, kuid eelnevalt tuleb kloostrit sellest soovist teavitada.