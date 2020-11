Häädemeeste vald ehitas Uulu põhikooli hoonele kolmandiku juurde

Alles mõne aasta eest oli Uulu põhikoolis 104 õpilast, nüüd juba 175 ja järgmisel aastal on oodata veel kümne lapse lisandumist. Nii oli juurdeehitus hädavajalik ja Eston Ehituse töömehed ongi töödega sealmaal, et käib siseviimistlus ja peagi antakse objekt tellijale üle.

Häädemeeste vallavanem Karel Tölp ütles ERR-ile, et ehitus läheb maksma 900 000 praeguse seisuga. "Me ehitame siia aula, sest varem ei olnud lastel võimalik kusagil koguneda, oli trepikojas, seal päästeamet keelas selle ära - tulekindlad uksed ja igasugu nõuded. Kaks klassiruumi, korralikud, suurtes mõõtmetes,ja veel palju lisaruume. Terve koolimaja saab ventilatsiooni, uue garderoobi ja trepikoja koolimaja sisse - need on juba tehtud kõik. Ja koolimaja uus katus."



Millest aga tuleb, et Pärnu lähedalt Uulust - linna on vaid 15 kilomeetrit - lapsed enam linna kooli ei kipugi? Tundub üllatav, aga põhjus on hiljuti Pärnus avatud riigigümnaasiumis.

"Sealtmaalt, kus tekkis Pärnusse riigigümnaasium, ei olnud lapsevanematel põhjust lapsi Pärnusse kooli panna. Kooli tase enne oli siin ka väga tugev. Aga lihtsalt lastevanematel oli lootus, et kui lõpetatakse siin üheksas, siis sealt edasi kümnendasse on hea kerge minna," rääkis Tölp.

Nii Pärnus kui maakonnas üheksa klassi lõpetanutel on riigigümnaasiumi konkureerimisel võrdsed võimalused.

Aga kooli juurdeehituse valmimise järel pole kõik, mida lastele võiks rajada, veel tehtud. Vallavanema jutu järgi soovitakse välijõusaali, samuti unistatakse skeitpargist ja pumptrackist.