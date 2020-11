Õiguskantsleri tähelepanekud: maskinõuet kiputakse kuritarvitama

Õiguskantslerini jõuab üha enam pöördumisi, kus inimesed tahavad teada, kas maskikandmise nõue on põhjendatud. Õiguskantsler mõistab normikehtestajate soovi koroonaviirust kontrolli all hoida, kuid manitseb seejuures inimõigustest mitte üle sõitma.

Olukorras, kus valitsus alles arutab, kas, kus ja kes peavad maski kandma hakkama ning selle otsuse õiguslik taust on teadmata, leidub üha rohkem avalikke ja haridusasutusi, kes seda kohustust oma siseruumides kehtestab.

Järjest enam selliseid juhtumeid jõuab ka õiguskantsleri töölauale, kus soovitakse teada, kas nõuded on põhjendatud ja proportsionaalsed.

Näiteks pidi õiguskantsler selgitama, kas AHHAA teaduskeskuses või ratsaspordivõistlustel tohib kõigilt üle 12-aastastelt külastajatelt maskikandmist nõuda.

"Põhiõigusi arvestades on reeglistiku suur puudus see, et pole võimalik teha erandeid neile 12-aastastele ja vanematele inimestele, kellele maskikandmine on meditsiiniliselt (nt astmaatikud) või puude tõttu (nt vaegkuuljad) vastunäidustatud," seisab õiguskantsleri seisukohas.

Tema hinnangul võib see viia põhiseaduses sätestatud võrdse kohtlemise nõude rikkumiseni.

"Näiteks ei saa astmaatikust isa oma lapse võistlust pealt vaadata, sest tal pole võimalik täita maskikandmise kohustust. Samuti ei saa vaegkuuljast koolilaps samadel tingimustel osaleda teaduskeskuse ekskursioonil, kuna maskikandmise nõude tõttu pole tal võimalik lugeda huultelt," põhjendas Madise.

Ta möönis, et meditsiinilisi näidustusi on nõude seadjal keeruline tuvastada. Ent võimatu on ka kontrollida külastajate maskide kasutegurit, iseäranis, kui need on isetehtud.

"Samuti võib praktikas olla keeruline tagada, et teaduskeskuse jagatavaid eelduslikult ühekordselt kasutatavaid maske kasutavad kõik külastajad vastavalt tootja juhistele ega kahjusta nt maski liiga kaua kandes enda tervist. Kõik see võib sõltuvalt oludest viidata nõude ebamõistlikkusele," leiab Madise.

Ta soovitab kehtestada maskikandmise nõude korral mõistlikke ja asjakohaseid erandeid. Iseäranis peavad seda järgima avaliku sektori asutused - nagu AHHAA keskus -, kes ei tohi inimeste põhiõigusi eirata.

Seisukoht tuli võtta ka Eesti Kunstiakadeemia (EKA) maskikandmise nõude kohta.

Õiguskantsler möönis, et EKA on maskikandmise nõude kehtestamisel lähtunud parimatest kavatsustest, ent see saab olla üksnes soovitus.

"Ühtlasi palun üliõpilasi ja töötajaid teavitada, et akadeemia soovitus ei puuduta üliõpilasi, kellele maskikandmine on meditsiiniliselt või muudel põhjustel vastunäidustatud," kirjutas Madise EKA rektorile Mart Kalmule.

Samuti ei tohi tudengitelt nõuda oma terviseandmete esitamist. Ehkki EKA väidab, et üliõpilased ei pea terviseandmete küsimise (haigestumise korral koroonatesti tegemise ja koroonasse nakatunutega kokkupuutumise kohta) peale neid esitama ning sanktsioone nende esitamata jätmisele ei järgne, ei tule õiguskantsleri hinnangul vabatahtlikkus praegu kuidagi esile.

"Kuna korralduse teksti lugedes võib olla üsna kindel, et tegu on kohustusega, pole korraldus sõnastatud selgelt," leiab Madise. "Kui korralduse adressaat peab korralduses esitatud juhiseid kohustuslikuks, ent tegelikult need seda ei ole, on rikutud õigusselguse põhimõtet."

Terviseandmeid tohib tööandjana koguda põhimõttel nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik, et tagada ohutu töökeskkond. Töötaja diagnoosi aga tööandja teadma ei pea, leiab Madise.

Ka ERR kirjutas sel nädalal juhtumist, kus sõsarkoolid Vanalinna Hariduskolleegium (VHK) ja Püha Miikaeli Kool (PMK) nõudsid oma kooliperedelt eranditeta maskikandmist. Paar päeva hiljem muutus juhtkonna retoorika pehmemaks ja lapsevanematele saadeti uus korraldus: "Maski kandmine on VHK ja PMK õppehoonetes soovituslik, see ei ole kohustuslik."

Kui esmane korraldus nägi ette maskikandmist nii õpetajatele kui kõigile õpilastele, sõltumata kooliastmest, siis uues juhendis öeldakse, et maskikandmist ei ole üldjuhul tarvis algklasside õpetajal ja õpilastel, kes osalevad tundides üksnes koos oma klassikaaslastega. Ka kehalise kasvatuse tunnis ja kooriproovis ei pea maski kandma.

Hirmutada ei tohiks

Ülle Madise rääkis Kuku raadios, et kõige suurem oht on keeldudega ülepingutamine ja tagajärgedega hirmutamine olukorras, kus laste enesetapud on kasvanud ja üldine hirmufoon kõrge.

Seetõttu ta loodab, et keeldude puhul lähtutakse mõistlikkuse printsiibist.

"Palun ärge nõudke kohalikult omavalitsuselt koolilt, lasteaialt ega valitsuselt ülereageerimist! Siis midagi tehakse ka ja sellest on rohkem kahju kui kasu," ütles Madise.

Kindlasti tuleks hoiduda koolide saatmisest distantsõppele igaks juhuks. Madise hinnangul on laste ilma hariduse, liikumise ja sooja koolitoiduta nädalate viisi hoidmine ohtlik.

"Igaks juhuks lapsi koju saata ei tohi. Peab nägema pikaajalist kasu ja kahju. Emotsiooni pealt võib tunduda, et tore oleks kool kinni panna, aga kui lapsed jäävad hariduseta, söömata, liikumata, siis kahju sellest on tohutult suur. Tuleb aluseks võtta teadusuuringuid. Seda, et kool oleks tohutu nakkuspesa, ei ole põhjust kahtlustada. Pigem nakatavad õpetajad üksteist. Ülereageerimine on täiesti kohatu," ütles Madise.

Näiteks teatris-kinos ei ole viirus levima läinud, ehkki tuvastatud on publiku seas ka koroonapositiivseid tagantjärele.

"Üldiselt kinos inimesed otsivad koha, kus teised pole lähedal ja õhku ei köhi ega aevasta," ütles Madise.

Ta lisas, et ka ühistranspordis tuleks maskikandmisel lähtuda olustikust - kui lisaks bussijuhile on seal vaid paar inimest, hoiavad nad niikuinii distantsi ega köhi õhku. Tipptunni ühistranspordis, kus pole võimalik ohutut vahemaad hoida, võib see põhjendatud olla.

Ka ei pea ta mõistlikuks 2+2 reegli kehtestamist välitingimustes, kus teadaolevalt viirus ei levi. Samuti pole maskikandmiseks õues mingit näidustust.

Madise sõnul usub ta Eesti inimeste mõistlikkusse, kes alluvad soovitustele, juhul kui need on põhjendatud.

"Kui midagi keelatakse-kästakse väga pikaks ajaks ja kasu ka ei paista, tekib protest," põhjendas ta.

Üksiti peab Madise mõistlikuks suurte aastalõpuvastuvõttude ärajätmist, ent seda, et jõule väiksemas kollektiivis tähistada ei võiks, ta põhjendatuks ei pea.

"Oma väikese töökollektiiviga, kui kõik on terved, üks väike jõuluõhtusöök restoranis – mina küll seda ei välistaks," ütles Madise.