Kuku raadio peatoimetajaks saab Ainar Ruussaar

Postimehe peatoimetaja ja vastutava väljaandja Mart Raudsaare sõnul hindab ta Ruussaare väga suurt ajakirjanduslikku kogemust.

"Ainar on näinud meie meedia arengut tema kõigis ilmingutes ning on kindlasti suurepärane täiendus Kuku raadio väga professionaalsesse meeskonda," ütles Raudsaar.

Ruusaare sõnul on ta olnud väikeste vaheaegadega Kuku raadioga seotud alates 1992. aastast, ka siis, kui Kuku raadio tunnushääleks oli legendaarne Harri Tiido ning raadio toimetus asus Tallinna Linnahalli keldris.

"Arvan, et sellise juturaadio olemasolu Eestis on erakordselt oluline, muu hulgas selleks, et pakkuda konkurentsi teisele väga heale juturaadiole, Vikerraadiole," ütles Ruussaar.

Ruussaar on muu hulgas juhtinud uudisteagentuuri BNS, olnud Sõnumilehe peatoimetaja, ETV programmidirektor ja ERR-i juhatuse liige, Gruusia avalik-õigusliku televisiooni reformide nõustaja ning Postimees TV peaprodutsent, samas on ta töötanud ka Kohtla-Järve riigigümnaasiumis humanitaarainete õppetooli juhatajana.