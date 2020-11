Võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega on Eesti hoidnud COVID-19 teise laine ajal end vaba ja avatuna, nüüd hakkab see ahenema, tunnistas Ratas ERR-ile.

"Kindlasti see muutub. Aga see ei muutu suletuseks," ütles ta. "Meie esmane eesmärk on hoida haridussüsteem avatuna, hoida plaaniline ravi lahti, ja selle nimel pingutada. Pingutada selle nimel, et toimiks meie majandus, kus iga sulgemine on negatiivse mõjuga."

Ratas kordas, et järgmisel nädalal otsustab valitsus, millised sammud astuda, et vähendada COVID-19 levikut.

"Vana [üldine] piirang 2+2, mis oli kevadel, ei ole praegu mõistlik, sest tähendaks terve huvihariduse ja sporditegevuse maha võtmist," tõdes Ratas. Samas märkis ta, et näiteks suurtes kauplustes ja kaubakeskustes võib olla ka 2+2 piirang asjakohane.

Ratase hinnangul peaks Eesti ühiskond olema rohkem valmis maskikandmiseks, näiteks ühistranspordis. "Oleme väga kriitilises seisus," ütles Ratas.

"Peame kõik pingutama. Haigusega ringi ei käi. Kui tunneme sümptomeid, läheme kohe testima. Kanname maske. Peseme käsi. Ja väldime kontakte, sealhulgas väldime ka selle aasta lõpus suuri pidusid ja tralle," ütles Ratas.