Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) ja linnavalitsus käivitasid reedest pealinna ühistranspordis maskikandmise kampaania. Lisaks teavitussiltidele hakatakse tuleval nädalal ühistranspordis tegema ka häälteavitust. Tallinnas on ligi 600 ühistranspordivahendit.

Et kutsuda reisijaid maske kandma, panid mitmed Tallinna ühissõidukid endale maskid ette. Reisijate seas on maskikandjaid veel vähe. Ühistranspordis on väikesed värvilised sildid, kus maskikandjaid tänatakse.

TLT personaliosakonna juhataja Janika Seppor ütles, et kampaania on suunatud sellele, et inimesed kannaksid ühissõidukis maski. "Kuna ikkagi on soovituslik distantsi hoidmine, kuid samas kaks pluss kaks ei ole võimalik ühissõidukis kasutada, siis on (ühistranspordis) soovituslik distantsihoidmine koos maski kandmisega," lausus Seppor.

Tulevast nädalast lisandub ühissõidukisse ka häälteavitus ning võimalik on kasutada ekraane. Kui valitsus peaks maskikandmise kohustuslikuks muutma, tekitaks see Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul küsimusi.

"Ma usun, et sellise kohustuse sisse seadmine oleks suhteliselt keeruline. Keegi peaks seda ka kontrollima, et kas me nüüd teeme siis nii, et me ei lase nüüd ilma maskita bussi sisse. See on tulevikus näha ja otsustada, kuidas see kõik hakkab praktikas toimuma," lausus Novikov.

Linnatranspordis töötab 1400 ühistranspordi juhti. Trammi-, trolli- ja bussijuhtide tööpäev algab igal hommikul tervisekontrolliga, kuhu kuulub ka kehatemperatuuri mõõtmine. Et sõidukite juhid haigustunnustega tööle ei tuleks, maksab TLT neile haigushüvitist juba praegu alates teisest päevast. Sõidukijuhtide seas nakatunuid seni olnud ei ole.