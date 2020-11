Toiduainetööstuses on ka koroonakriisi ajal töökäsi puudu

Kui turismi- ja teenindussektoris on paljud inimesed tööst ilma jäänud, siis toiduainetööstuses, kus on alanud aasta kõige kiirem periood, jääb töökätest endiselt puudu.

Tartumaa külje all asuval lihatööstusel läheb müügiga hästi, sest koroonakriis pani inimesed rohkem kodus toitu tegema ning tulemas on tulus jõuluperiood. Liha toodavad nad nädalas keskmiselt 150 kuni 200 tonni. Tööpäevad on pingelised, kuna liinilt on stabiilselt puudu kuni kakskümmend käepaari.

"Tunnetasime kevadel sellist lühiajalist aktiveerumist nende inimeste seas, kes tegelikult ei tule otseselt toiduainesektorist. Aga see jäi tõepoolest lühikeseks. Praegusel juhul võime öelda, et sisuliselt vaatame me sellele probleemile otsa sarnaselt viimasele kümnele aastale," ütles Nõo lihatööstuse juhatuse liige Ragnar Loova.

Loova tõdes, et poolte nende ettevõttest lahkujate staaž jääb alla kahe kuu. Et saada tööstuse spetsialistiks, peaks aga kohapeal läbima vähemalt pooleaastase väljaõppe.

Osalt on nad töökäte puudust lahendanud paarikümne võõrtöölise palkamisega, ent nüüd on tulevik ebaselge.

"Peame hetkel arvestama et võõrtööjõuga seonduvad mängureeglid on väga ebaselged ja tulevik on määramatu. Siis kahjuks jah nende panusega tulevikus väga kindlalt arvestada ei saa," lausus Loova.

Töötukassa andmetel sõltuvadki võõrtööjõust enim tööstusettevõtted, sest eestlased ei taha lihtsamat füüsilist tööd teha. Toiduainetööstuses jääb keskmine palk CV Online andmetel 900 euro kanti.

"Üks asi on see, et Euroopa kodanik on valdavalt valmis sõitma ka kaks tundi rongiga tööle. Eesti inimesel on päris suur mugavus, et töökoht oleks väga lähedal. Eks see on tugevalt seotud ka töötasuga. Ja kuigi näiteks Nõo on Tartule nii lähedal ja ka seal on koolid ja asustus, on ka sinna bussiliiklusega keeruline pääseda kindlatel kellaaegadel, öövahetustel," rääkis töötukassa Tartu osakonna juhataja Jane Väli.

Eestis on end töötuna registreerinud 50 600 inimest, ehk 7,8 protsenti tööjõust.