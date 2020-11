ERR Washingtonis: Bideni enesekindlus kasvab

Demokraatide presidendikandidaat Joe Biden kavatseb veel kohaliku aja järgi reede õhtul astuda üles kõnega. Kas tegu on võidukõnega, sõltub sellest, kas valimistulemused on selleks ajaks välja kuulutatud, ütles ERR-i korrespondent Maria-Ann Rohemäe.

"Bideni kampaania on kindlamaks muutunud ja seda näitab ka see, et kell üheksa kohaliku aja järgi, mil Eestis on varahommik, on Biden kavatsenud teha kõne. Pole selge, kas see on võidukõne, see sõltub sellest, kas tulemused on välja kuulutatud. Enne teda räägib asepresidendikandidaat Kamela Harris, kellest viimati kuuldi valmispäeva ajal," rääkis Rohemäe.

Biden on viimastel tundidel möödunud president Donald Trumpist häälte lugemisel Pennsylvanias, samas on Trump vahet vähendanud Arizonas, mida paljud väljaanded on pidanud juba kindlaks Bideni võiduosariigiks.