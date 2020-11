USA ekspert: Trump pole kinnitanud võimu rahumeelset üleandmist

Kui Joe Biden peakski, nagu reedeõhtune seis lubab ennustada, saama järgmiseks USA presidendiks, siis Donald Trump pole siiani kinnitanud, et on pühendub võimu rahumeelsele üleandmisele, ütles "Aktuaalses kaameras" USA ekspert Liisa Past.

Pasti sõnul võib reede õhtu seisuga öelda, et 95-protsendise tõenäosusega võiva Joe Biden seekordsed USA presidendivalimised. Samas on juba praegu kindel, et valimistulemiste pärast minnakse kohtusse, märkis ta.

"Täna on Ameerikas ülemkohus, kes on politilisem kui varem ja kes on juba näidanud valmisolekut sekkuda valimisküsimustesse," märkis Past.

Osariikides on valimistega seotud reeglid veidi erinevad, kuid laias laastus saab häälte ülelugemist nõuda siis, kui kahe kandidaadi häälte vahe on alla poole protsendi.

"Seda tehakse erinevatel viisidel, aga sa saad nõuda häälte ülelugemist arvatavalt sinu jaoks soodsates maakondades ja piirkondades. Seda tehes suure tõenäosusega häälte vahe väheneb. Florida 2000. aastal näitas selle kätte – Bush versus Gore, kus häälte vahe oli kuskil 300, mis otsustas Ameerika presidndi. Üldiselt see ülelugemine ei muuda rohkem kui 0,1 protsenti lõpptulemust, aga olukorras kus vahed on tuhandetes ja on antud miljoneid hääli, võib see muutuda otsustavaks," lausus Past.

Past märkis, et isegi kui Biden osutusb valituks, võib enne 20. jaanuari, mil president ametlikult ametisse astub, ette tulla käänakuid. "Kaasaarvatud see, et me ei tea, kui Trump kaotab, kas ta on nõus võimu üle andma; ütlema, et ma austan seda presidenti, ma austan tema valikuid. Siiani on seda kõik presidendid teinud, Trump on esimene, kes ei ole öelnud kindlalt jah, et ta pühendub võimu rahumeelsele üleandmisele, nagu on kombeks," lausus Past.