Terviseamet tahab muuta siseruumides maskide kandmise kohustuslikuks

Eestis on alanud viiruse epideemiline levik ja terviseamet ei suuda pidevalt juurde tekkivaid nakkuskoldeid enam piiritleda. Terviseameti juht Üllar Lanno loodab, et valitsus lepib järgmisel nädalal kokku meetmete paketis, kuhu kuulub ka maski kandmise kohustus siseruumides.

Terviseameti juhi sõnul on Eesti jõudnud olukorda, kus viirus levib siseriiklikult märkamatult ja koldeid tekib kogu aeg juurde. Rohkem kui pooltel juhtudel ei oska inimesed öelda, kus nad koroona nakkuse saanud on ning tegu on epideemia levikuga.

Terviseamet, teadusnõkoda, sotsiaalministeerium ja riigikantselei esitasid neljapäeval valitsusele mahuka paketi, mis pakub välja uued meetmed viiruse leviku piiramiseks. "Aktuaalsele kaamerale" teadaolevalt kaalutakse muuhulgas ka siseruumides ja ühistranspordis maskikohustuse kehtestamist.

"Praegu on valitsuse liikmed võtnud mõtlemisaja, saanud kirjalikult ettepanekud tutvumiseks, samuti kevadel kehtestatud meetmete ülevaate. Teisipäeval jätkuvad kabineti arutelud vajalike sammude osas," kommenteeris sotsiaalminister Tanel Kiik.

Lanno ütles, et terviseameti hinnangul on maskikohustus siseruumides vajalik ning selle kehtestamisele oldi juba neljapäeval väga lähedal. "Ma arvan, et teisipäevaks on see ära otsustatud," märkis ta.

Lanno sõnul hakkaks kohustus kehtima kõigis siseruumides, kus on suuremad inimeste kogunemised.

Õiguseksperdid on eri meelt, kas üldise maskikohustuse kehtestamiseks on Eestis õiguslik alus.