Põlvamaal asuvas hooldekandeasutuses Kanepi Kodu on tekkinud koroonaviirusesse nakatumise puhang. Hooldekodus on suurimaks mureks asendustöötajate leidmine, mistõttu on neile appi tulnud terviseameti töötajad ning Tartu ülikooli meedikud.

Lõuna-Eesti Hooldekeskuse AS juhatuse liige Ülo Tulik peab tekkinud olukorda Kanepi Kodus murettekitavaks, sest paljud kliendid on nakatanud koroonaviirusesse.

"Praegune olukord on kindlasti murettekitav, sest meil on 26 positiivse testi andnud klienti, aga paanikaks kindlasti põhjust ei ole. Seda, et keegi end väga halvasti või kehvasti tunneks, seda ei ole," rääkis Tulik.

Ülo Tulik ütles, et kriisiolukorras on kõige suurem mure asendustöötajate leidmine.

"Töötajatega on probleem keeruline. Küll lähipäevadeks oleme lahendused leidnud, kuid pikas perspektiivis see ongi kõige tõsisem probleem, et kuidas leida Kanepi Kodus asendustöötajaid. Töökoormus on suuremaks läinud ja kui koroona on 26 kliendil positiivselt testitud, siis me peame täitma kõiki-kõiki terviseameti poolt ette kirjutatud nõudmisi ja soovitusi," lausus Tulik.

Tulik kinnitas, et kuigi kooldusasutuses on külastuskeeld, saavad Kanepi Kodu elanike pereliikmed omadega suhelda telefoni või arvuti teel.

"Kindlasti on pereliikmed mures, täna on meil Kanepi Kodus täielik külastuskeeld, aga telefoni teel ja infokanaleid ka teis kasutades on võimalik ikka infot saada ja ma arvan, et neil väga mures olla ei tasuks, sest nagu ma ütlesin, haigustunnused puuduvad," lisas Tulik.

Terviseameti Lõuna regioonaalosakonna juhataja Tiia Luhti sõnul on koroonaviiruse levik Kanepi Kodus kontrolli alla saadud.

"Kanepi Kodu töötajaid ja kliente on testitud nüüd kolmel korral ja iga selle testimise järel on toimunud ka haigete paigutamine eraldi tsoonidesse. Kindlasti kui nüüd lisandub veel tulemuste näol uusi haigeid, siis toimub uus paigutamine, ehk seal on väga hästi ruumide võimalused, et saame haiged ja nende lähikontaksed eraldi ilusti paigutada," sõnas Luht.