Norra odavlennufirma Norwegian riigi valitsuselt rohkem raha ei saa

Norra valitsus teatas esmaspäeval, et ei anna odavlennufirmale Norwegian enam lisaraha. Lennufirma juhtkond on otsuses pettunud, firma vajab lisarahastust koroonakriisis töö jätkamiseks.

Ettevõtte tegevjuhi Jacob Schrami sõnul on valitsuse otsustas loobuda Norwegiani edasisest rahalisest toetamisest väga pettumust valmistav, kuna samal ajal saavad ettevõtte konkurendid oma valitsustelt miljardeid eurosid toetust.

Norras on Norwegiani palgal 2300 töötajat, mitu tuhat inimest töötab Norwegiani heaks ka teistes riikides.

Schram hoiatas oma pöördumises, et lennufirma toetusest ilma jätmisel võivad olla tagajärjed konkurentsile Norra lennundusturul.

"Me näeme ka, et lennufirmad üle maailma vajavad ellu jäämiseks tuge ja saavad oma valitsustelt miljardeid. Arvestades turistide hulka, keda me Norrasse lennutame, toetame me igal aastal 24 000 inimese ülal pidamist ja toome riigi majandusse iga-aastaselt 18 miljardit Norra krooni," sõnas ta.

Norwegian on alates koroonapandeemia algusest saanud riigilt abi kolme miljardi krooni ehk 277 miljoni euro ulatuses.

Norwegian Air Shuttle'i aktsia langes esmaspäeval Oslo börsil 16,15 protsenti.