Valitsus otsustas sidevahendite teel peetud erakorralisel istungil taotleda riigikogu juhatuselt rahandusminister Martin Helme suhtes algatatud umbusaldusavalduse arutamist esmaspäevasel riigikogu istungil esimesel võimalusel.

Umbusaldusavalduse arutamise ajal puutuvad saalist Keskerakonna ja Isamaa saadikud.

"Allakirjutanutena avaldame umbusaldust Martin Helmele, kes valitsuse liikmena on sihikindlalt tegelenud Eesti julgeoleku, rahvusvahelise maine ja meie jaoks oluliste liitlassuhete kahjustamisega," seisis umbusaldamise avalduses.

Martin Helme ütles umbusaldusavalduse arutamise alguses riigikogule: "Näidake oma halvimat, Mordor."

Reformierakonna fraktsiooni liige Taavi Rõivas ütles seepeale, et ainuüksi riigikogu Mordoriks nimetamine vääriks umbusaldamist. Helme täpsustas, et nimetas Mordoriks Reformierakonda.

Algselt plaanis Reformierakond umbusaldada Martin Helme isa, siseminister Mart Helmet. Kuna aga Mart Helme astus vahepeal ministriametist tagasi, sai Mart Helme umbusaldusavaldusest Martin Helme umbusaldusavaldus.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles pärast Mart Helme tagasiastumist, et vaid tema ametist lahkumisest ei piisa.

"Mart Helme lahkumine on pool võitu. Aga oma sõnade eest peab vastutama ka Martin Helme. Seetõttu anname kell 15 sisse Martin Helme umbusaldusavalduse," kirjutas Kallas sotsiaalmeedias.

Pühapäeval väljendasid EKRE-sse kuuluvad rahandusminister Martin Helme ning siseminister Mart Helme oma raadiosaates kahtlust USA presidendivalimiste aususes ja kasutasid Ühendriikide presidendiks valitud Joe Bideni suhtes solvavaid väljendeid.

"Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid," ütles Mart Helme nädalavahetusel.

Martin Helme ütles saates, et ei ole küsimustki, et USA presidendivalimised on võltsitud.