Eesti esitas taotluse Arktika Nõukogu vaatlejariigiks saamiseks

Esmaspäeval esitatud ametlikus taotluses kirjeldatakse Eesti vastavust Arktika Nõukogu vaatlejatele esitatavatele nõuetele ning antakse ülevaade Eesti kogemustest Arktika uurimisel ja võimalikust panusest Arktika Nõukogu töörühmades vaatlejaks saamise korral.

Välisminister Urmas Reinslau rõhutas Eesti taotlust tutvustaval videokohtumisel Arktika Nõukogu eesistujariigi Islandi välisministri Gudlaugur Thor Thordarsoniga, et Arktika kestliku arengu tagamine ei peaks olema ainult Arktika riikide ülesanne, vaid ka teiste, eriti Arktika lähedal asuvate riikide kohustus.

"Kõige põhjapoolsema mitte-Arktika riigina Eesti tahab ja on valmis seda vastutust kandma," lisas ta.

Reinsalu sõnul on taotluse esitamine selge näide Eesti pühendumusest ja laialdasest huvist võtta osa Arktika Nõukogu tööst, et aidata kaasa Arktika kestlikule arengule.

Tänu vaatlejastaatusele saaks Eesti senisest oluliselt rohkem kasutada Arktika arengute küsimustes kaasa rääkimisel Eesti teadmisi ja ekspertiisi. "Arktika on üleilmsete kliimamuutuste lakmuspaber – me ei pruugi olla Arktika riik, aga sealsed arengud ei tunne riigipiire ja mõjutavad otseselt ka meid," selgitas Reinsalu.

Välisministri sõnul on Eestil Arktika leidliku naabrina palju pakkuda. Ta selgitas, et Eestil on Arktika uurimisel teadmised ja pikk ajalugu ning Eesti teadlaste leide saab Arktikale hõlpsasti kohandada. Ta lisas, et juba praegu on Eesti teadlaste initsiatiivil ja kaasabil loodud teadmine ja lahendused jõudnud ka Arktika Nõukogu juures töötavate töörühmadeni.

Eesti üks tähtsamaid sihte on e-Arktika loomine Eesti teadlaste ja ettevõtete abiga. Minister selgitas, et tänu oma kogemustele ja teadmistele ühiskonna digitaliseerimise vallas saaks Eesti aidata polaarkogukondadel minna üle tõhusatele ja turvalistele digilahendustele. Näiteks e-tervise süsteem, tervise infosüsteem ja patsiendiportaal ning digiregistratuur teeks meditsiiniteenused kättesaadavaks ka seal, kus taristu on puudulik.

Eestis paikneb ka maailma suurim Siberi rahvaste geneetiline andmebaas. Eesti pädevus geneetikauuringute ja personaalmeditsiini vallas saab aidata kaasa haiguste ennetamisele ja ravimisele.

Eesti Arktika Nõukogu vaatlejastaatuse taotluse ettevalmistamisse olid kaasatud mitmed ministeeriumid, presidendi kantselei, riigikogu väliskomisjon, akadeemilised asutused ja erasektori esindajad. Taotluse võttis valitsus teadmiseks 15. oktoobril toimunud istungil. Eesti loodab, et taotlus võetakse arutlusele Arktika Nõukogu ministrite kohtumisel tuleva aasta mais.