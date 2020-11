Märjamaal hukkus autolt löögi saanud laps

Politsei sai teate Märjamaal Märjamaa-Valgu tee 8. kilomeetril juhtunud raskest liiklusõnnetusest esmaspäeval kella 14.30 paiku.

Esialgseil andmeil juhtus õnnetus, kui Märjamaalt Valgu suunas liikunud koolibussist maha tulnud kaheksa-aastane laps asus bussi tagant sõiduteed ületama ja ei märganud vastassuunast lähenenud sõiduautot Audi, mida juhtis 42-aastane naine, teatas politsei- ja piirivalveamet.

"Laps sai lähenevalt autolt löögi ja tema vigastused oli kahjuks sedavõrd rasked, et meedikute pingutustest hoolimata ta suri," ütles Rapla politseijaoskonna välijuht Anti Šapkin.

Šapkini sõnul oli teel nähtavus hea ja suurimaks lubatud kiiruseks 90 kilomeetrit tunnis. Audi roolis olnud naine oli õnnetuse toimumise hetkel kaine ja omab vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust.

Audi juht ja selles viibinud kolm kaasreisijat viga ei saanud. Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitatakse menetluse käigus.

"Tahaksin siinkohal kõigile liiklejaile ja lapsevanematele meelde tuletada, et palun veenduge ise ning tuletage ka oma lähedastele meelde, et bussi tagant teed ületama asudes tuleb eelnevalt veenduda, et vastassuunavööndist ei ole lähenemas sõidukit. Asulavälistel teedel on kiirused väga suured ja sõidukijuhtidel ei pruugi jääda aega teele ootamatult astunud liiklejale reageerimiseks," ütles Šapkin.