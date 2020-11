Bideni võit mõjus finantsturgudele positiivselt

Lõuna-Korea kombineeritud indeks KOSPI avanes 1,46 ja Hong Kongi Hang Sengi indeks samuti 1,46 protsenti kõrgemal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hüppe üles tegid avanedes ka Euroopa aktsiaturud. Üleeuroopaline STOXX 600 indeks tõusis 1,6 protsenti ning Saksamaa DAX indeks ligi kaks protsenti. Tallinna börs tõusis päeva lõpuks 3.19 protsenti.

Positiivselt avanes esmaspäeval ka Wall Street. Paariprotsendise tõusu tegid nafta hinnad. Euroopa analüütikute hinnangul valitses börsidel rõõmus meeleolu, kuna loodetakse kaubandussõdade raugemist.

"Härra Bidenist ei saa Euroopa uus armsaim. Ka tema järgib kindlasti "Ameerika ennekõike" poliitikat, ehkki mitte nii jõhkralt kui tema eelkäija. Kuid eurooplased peavad nüüd ise oma kodutöö ära tegema. Me peame jõud ühendama. Pole vastuvõetav, et iga nelja aasta tagant me palume jumalalt Euroopa-sõbralikku USA presidenti," kommenteeris Baader Banki kapitaliturgude analüütik Robert Halver.