Teisipäeva öö on Eestis sajuta, aga mitmel pool tekib udu. Puhub lääne- ja loodetuul 2 kuni 7, öö hakul põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist sisemaal +8 kraadini saarte rannikul. Teed muutuvad kohati libedaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sadu pole, kuid öösel tekkinud udu püsib. Mõnes kohas on teedel libedust. Puhub lääne- ja loodetuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist +3 kraadini, läänepoolsel rannikul on sooja kuni 8 kraadi.

Päev püsib sajuta ja näitab ka päikest pilvede tagant. Puhub läänekaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 9 kraadi.

Järgnevatel päevadel on Eesti ilm üsna rahulik. Kolmapäeval ja neljapäeval liigub üle maa vihmapilvi ning õhumass soojeneb veidi. Kolmapäeva öösel on veel väheseid miinuskraade, neljapäeva öösel mitte. Päevasel ajal on sooja 4 kraadist 9-ni. Reedel ja laupäeval läheb ilm kuivemaks, aga õhumass jaheneb. Ööd lähevad külmemaks ning suhteliselt jahedad on ka päevad.

Homne ilm on rahulik ja sajuta, kuid hommikusest udupilvest ei jaksa päike mõnel pool läbi murda. Vanarahvas vihjas sellele, et kui mardipäeva ilm on udune, siis võib talvel isegi lund loota.