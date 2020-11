Ootamatu reitingutõus näitab Kreeka taastumist

Moody'se ootamatu otsus tähendab, et aastaid võlgades vaevelnud riigil läheb üsna hästi. Värsked koroonapiirangud pitsitavad aga tavalisi kreeklasi ja peaministri kõned ei tee asja lihtsamaks.

Ligi kümme aastat kriisis vaevelnud riik on läbi viinud reformid ja Moody's leiab, et Kreeka väljavaade on stabiilne. Sel aastal on oodata küll 9-protsendist majanduslangust, aga seejärel prognoositakse tugevat taastumist ja kasvu 3,5 protsenti aastas.

Reitinguagentuur kiitis Kreekat reformide läbiviimise eest: paranenud on maksude kogumine ja võitlus korruptsiooniga. Lähiaastatel peaks Kreeka majandusel minema hästi, vaatamata sellele, et koroonapandeemia on avaldanud suurt mõju turismisektorile. Riik on pingutanud, et parandada investeerimiskliimat. Abi on ka Euroopa Liidu taastusfondi rahast.

Kreeka rahandusminister on Moody'se hinnanguga rahul. Positiivne sõnum tuli aga vaid päev enne seda, kui Kreekas hakkasid kehtima uued karmid koroonapiirangud.

Peaminister Kyriakos Mitsotakis ütles uusi piiranguid välja kuulutades, et pikad kriisiaastad on riigi tervishoiusüsteemi nõrgestanud ja Kreeka ei saa endale lubada piirangutega viivitamist nagu naaberriikides. Mitsotakis ütles, et eelistab meetmeid karmistada pigem liiga vara kui liiga hilja.

Kuni novembri lõpuni on suletud kõik kauplused, välja arvatud toidupoed ja apteegid. Käivitatud on sõnumisüsteem, mille kaudu inimene saab loa kodust lahkuda, kui tal on vaja minna tööle, toitu ostma või arsti juurde. See kehtib ka turistide kohta: majutuskohast ei tohi lahkuda, kui selleks ei ole luba saadud.

Peaministri käitumine pahandab kreeklasi

Peaminister tunnistas, et otsus oli raske, aga toonitas, et meetmed on vajalikud viiruse teise lainega toime tulemiseks. Mitsotakise sõnul on ta teadlik, et on olemas inimesi, kes sõltuvad palgast. See vihastas kreeklasi. Mitsotakis ise on jõukast perest, sündinud niiöelda hõbelusikas suus ja tal ei ole aimugi, kuidas miljonid perekonnad on pidanud majanduskriisi tõttu niigi püksirihma pingutama, nüüd siis suletakse lisaks koroona tõttu ettevõtteid ja koondatakse inimesi. Paljud peavad toime tulema vaid 500-eurose toetusega ja eriti noored leppima töökohtasega, kus makstakse vaid paarsada eurot kuus.

Pahameelt tekitas ka Mitsotakise ülestunnistus, et ühistranspordiga ei ole suudetud midagi ette võtta. "Me ei suuda busse ju juurde sünnitada," viskas peaminister nalja. Seda nalja ei mõistnud tuhanded inimesed, kes kaks korda päevas rahvarohketes bussides, trollides, metroos ja lähirongides koju ja tööle sõidavad.

Lohutuseks teatasid riigi palgal olevad epidemioloogid televisioonis, et bussist küll nakkust ei saa. Kuigi teaduslikku tõestust sellele polnud esitada.

Kreeklastel ei jäänud märkamata ka hiljuti majanduslehes Financial Times avaldatud pikk artikkel, kui peaministri abikaasa esitleb oma kalleid ehteid, mööblit ja hinnalist kunstikogu.