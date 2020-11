Westholmi gümnaasiumi osa algklasse läheb moodulmajadesse õppima

Luise tänava koolimaja hoovile on juba toodud mooduklassid, mis paigaldatakse koostöös Tallinna haridusametiga, et leevendada kooli ruumipuudust, ütles ERR-ile Westholmi gümnaasiumi direktor Rando Kuustik. "Mis peamine, et oleks võimalik uuest aastast likvideerida koolis õhtupoolne vahetus," märkis ta.

Westholmi gümnaasiumi algklassid on olnud juba alates 2006. aastast ajutisel pinnal, lootuses, et kooli juurdeehitus, mida on oodatud juba aastast 1994, ka lähiaastatel realiseerub, lausus Kuustik. Kuivõrd juurdeehituse valmimise aeg pole tänaseni teada, ollakse rahul ka sellega, et moodulklassid pakuvad leevendust ruumikitsikusele, märkis direktor.

Tallinna 2021. aasta eelarves on kirjas, et Jakob Westholmi gümnaasiumi juurdeehitusele eraldatakse 250 000 eurot. Juuredeehitus läheb maksma aga 12,8 miljonit.

Moodulklassides alustatakse õppetööga ilmselt järgmise aasta jaanuaris, kuid täpset kuupäeva ei osanud Kuustik praegu öelda, märkides, et see oleneb tõenäoliselt teatud lubadest ja muust sellisest.

Moodulehitises on ruumi kolmele paralleelklassile ehk ligikaudu 80 õpilasele. "Millised klassid seal täpselt õppima asuvad, on hetkel veel koolisisese arutuse teema, millega loodame lähiajal ka lõpule jõuda ja kokku leppida. Arutusel on kaks-kolm varianti," ütles Kuustik.