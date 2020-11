Rikkad soomlased on hakanud keelama oma sissetulekute avaldamist

Soome demokraatia oluline ja pikaaegne osa on olnud kõigi kodanike sissetulekute läbipaistvus. Sel aastal on aga kõige rikkamate põhjanaabrite seas hakanud levima trend keelata oma sissetulekute avaldamine meediale.

Soome maksuamet andis läinud nädalal meediale üle enim teeninud soomlaste nimekirja, loetelust puudus aga tuhandeid nimesid.

"Me tõlgendame Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust nii, et ajakirjandusele üle antav teave rohkem kui 100 000 eurot aastas teenivate inimeste kohta pole maksuameti seadusejärgne kohustus, vaid osutatav teenus ning sellisel juhul on inimesel õigus oma andmete loovutamine ära keelata," rääkis Soome maksuameti peaspetsialist Noora Kotro "Aktuaalsele kaamerale".

Eelmisel aastal soovis oma sissetulekute eemaldamist meediale antavast nimekirjast vaid paarsada inimest, tänavu aga juba 4000. Helsingi ülikooli kommunikatsiooniprofessor Anu Kantola näeb uues trendis probleemi.

"Maksuteabe avalikkus on olnud oluline osa Soome ühiskondlikust sidususest. Meie jaoks on oluline teada, kuidas sissetulekud ühiskonnas jagunevad," rääkis Kantola.

Nimede varjamise vastu on sel sügisel protesteerinud Soome ajakirjandusväljaanded ja Soome ajakirjanike liit ning seda on möödaminnes kritiseerinud ka sotsiaaldemokraadist peaminister Sanna Marin. Maksuametis ollakse kriitika peale üllatunud, sest juriidiliselt on teave sissetulekute kohta endiselt avalik.

"Õigus end meediale antavast nimekirjast kustutada ei mõjuta kuidagi fakti, et maksustatav tulu on Soomes avalik informatsioon. Maksuameti kontorist on võimalik leida info igaühe sissetulekute kohta," sõnas Kotro.