Kolmapäeval võib oodata kerget vihma

Kolmapäeval sajab mitmel pool kerget vihma, hommikul tasub Kesk- ja Ida-Eestis olla libeduse tõttu ettevaatlik. Päeval on sooja viis kuni üheksa kraadi.

Öö vastu kolmapäeva tuleb pilves selgimistega ning vastu hommikut sajab Lääne-Eestis kohati vähest vihma ja paiguti tekib udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul kaks kuni seitse meetrit sekundis ja õhutemperatuur on miinus üks kuni pluss neli, rannikul aga kohati kuni kaheksa kraadi.

Kolmapäeva hommik on pilvine, paiguti sajab vähest vihma. Oodata võib ka udu, puhub läänekaare tuul üks kuni seitse meetrit sekundis.

Kesk- ja Ida-Eestis langeb temperatuur kohati miinusesse, ja on miinus ühe kuni pluss nelja kraadi vahel, Lääne-Eestis neli kuni seitse kraadi. Seega tasub liikluses olla libeduse tõttu tähelepanelik.

Päeval sajab mitmel pool vähest vihma. Puhub edela- ja lõunatuul kaks kuni kaheksa meetrit sekundis ja sooja on viis kuni üheksa kraadi.

Neljapäevast pühapäevani on ilm rahulik, vaikselt läheb aga sajusemaks ja nädalavahetusel on oodata mitmel pool vihma. Öösel on keskmiselt üks kuni kolm ja päeval viis kuni seitse kraadi sooja.