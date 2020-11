Valga haigla liisis kaks uut kiirabiautot

Valga haigla liisis piiriala inimeste teenindamiseks kaks uut kiirabiautot, mis on seni kasutatud sõidukitest ruumikamad. Valmidus teenindada vajadusel ka Läti patsiente on jätkuvalt olemas, kuid piiriülene koostöö on viimasel ajal muutunud bürokraatlikumaks, leiavad Valga haigla juhid.

Ajal, mil meditsiiniabi koondub maakonnahaiglaist üha enam suuremaisse keskustesse, peab kiirabiauto olema kui väike liikuv haigla, jõudes nii sünnitaja kui ka koroonahaigeni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valga haigla juures võib lisaks oma sõidukeile näha Võru ja Tartu kiirabisid - haiglate vahel sõitmist on Lõuna-Eestis palju.

"Läti kiirabi on selliseid autosid muretsenud mitukümmend tükki - meie võtsime eeskujuks lätlased. Siis Eestis veel selliseid ei olnud, nüüd võib-olla juba on. Nad on suurema šassii peale ehitatud kui meie tüüpilised Volkswagen Transporterid. Need on Volkswagen Crafterid. Klassi võrra suurem auto. Seal on sees mugavam töötada, ruumi on rohkem, tehnikat saab rohkem paigutada," rääkis Valga haigla juhatuse esimees Margus Ulst.

Kuigi Eestist või Lätist kiirabi kutsumine vajadusel teisele poole piiri appi on põhimõtteliselt võimalik, tehakse seda tavaelus asjaajamise kohmakuse tõttu pigem erandkorras. Eriti praegu, koroonaajal