Riik eraldas taastuvenergiatasu tõusu hüvitamiseks kaheksa miljonit

Valitsus otsustas teisipäeval eraldada Eleringile reservist kaheksa miljonit eurot, et kompenseerida inimestele ja ettevõtetele taastuvenergiatasu tõus tuleval aastal.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on viimastel aastatel Eestis oluliselt suurenenud rohelise energia tootmine ning seetõttu oleks kasvanud ka taastuvenergia tasu järgmisest aastast kodudele ja ettevõtetele. Nii kattis viimases kvartalis taastuvelektri toodang juba enam kui neljandikuni kogu elektritarbimisest.

Teisipäevane otsus võimaldab taastuvenergia tasu tõusu järgmisel aastal ära hoida ning säilitada see selle aasta tasemel.

Samas tõi minister välja, et taastuvenergia tasu kasvutrend on ajutine ja pöördub järgnevatel aastatel langusele.

"Vanemate rohetootjate toodangu toetamise periood hakkab lõppema ja uued tuule- või päikesepargid ei vaja enam nii suurt dotatsiooni, nagu on näidanud ka hiljutised riigi korraldatud vähempakkumised," lisas ta.

Taastuvenergia tasu on tasu, mida Elering kogub kõikidelt tarbijatelt ja millega toetatakse sellel aastal taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmist aastas ligikaudu 100 miljoni euro ulatuses. Tasu suurus tarbijatele on sel aastal 11,3 eurot megavatt-tunni eest. Ühel taastuvenergia tootjal on õigus saata toetust 12 aastat.