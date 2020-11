1. Peab olema valmis uuteks üllatusteks

Euroopa Parlament peab endiselt hääletama eelarve vastuvõtmise üle. Samuti peab otsuse heaks kiitma Euroopa Nõukogu ja tegema seda ühehäälselt, teatas Consilium Europa. Euroopa Nõukogu koosneb rahvusriikide valitsustest, mis tähendab, et lepingu peavad heaks kiitma kõik 27 liikmesriigi parlamenti. Suurimaks ohuks on siin Ungari, kus peaminister Viktor Orban on ähvardanud uue eelarve vastuvõtmist blokeerida, edastas ERR. Paljud Euroopa Parlamendi liikmed on ähvardanud uut eelarvet vetostada, kui Orbanile järeleandmisi tehakse.

2. Kompromiss võimaldas peaaegu kõigil võtmeisikutel väita, et nad on saavutanud oma eesmärgid

Praegune Euroopa Nõukogu eesistuja on Saksamaa. Just nende juhtimisel valmis möödunud juulis esialgne kavand, mis sisaldas nii uut eelarvet kui koroona kriisi taaste paketti, teatas DW. Nende eesmärk kõnelustel oli vältida paketi uuesti avamist. Tänu sellele saab Saksamaa öelda teistele liikmesriikidele, et juulis sõlmitud kokkulepe on endiselt kehtiv. Samal ajal said Euroopa Parlament ja Nõukogu juurde suuremat rahastust, mis tuleb konkurentsiseaduse rikkumiste trahvidest.

3. Rohkem lubatakse raha teadusele ja tervishoiule

Euroopa parlamendi jaoks oli kõige tähtsam, et tervise ja teadusuuringute rahastamine seatakse prioriteetide hulka. Teadusele eraldati juurde 4 miljardit eurot, mis tõstab Euroopa Horizoni programmi seitsmeaastase eelarve 84,9 miljardi euroni, teatas EC.europa. Tervishoiu programm sai juurde 3,4 miljardit, mille tulemusena on kokkuvõttes selle rahastus 5,1 miljardit eurot. Paljude jaoks polnud tegemist piisavalt suure kasvuga. Kurt Deketelaere, kes juhib Euroopa ülikoolide teaduste liitu sõnas, et tegemist on tõelise pettumusega ja tegemist on rohkem sümboolse summaga, edastas Politico.

4. Lahendamata on endiselt küsimus, kuidas leida uusi rahastusi

Euroopa Parlament sai õiguse ,,omadele" sissetulekutele. Teisipäevase kokkulepe tulemusena plaanib EL-i parlament trahvida kõiki importijaid, kes rikuvad keskkonnastandardeid, samuti on 2021. aastal plaanis kehtestada digimaks, teatas Europa.eu. Need sissetulekud läheksid siis kohe otse Euroopa Parlamendi käsutusse, aga kõigepealt peavad sellele õigusele rohelise tule andma liikmesriikide parlamendid.

Politico võtab kokku, et kindel on see, et uus kokkuleppe toob eelarve lähemale reaalsusele, kuid jätkuvalt on lahendamata mitu olulist küsimust.