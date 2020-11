Kohustuslike pensionifondide varade maht oli Eesti Panga statistika kohaselt kolmandas kvartalis kokku 5,04 miljardit eurot. Aastavõrdluses kasvas see 11 protsenti.

Sissemakseid tehti kolmandas kvartalis kohustuslikesse pensionifondidesse 173 miljonit eurot ja väljamakseid fondidest 101 miljonit eurot. See tähendab, et netosissemaksed kohustuslikesse pensionifondidesse olid kokku 72 miljonit eurot, mida on 34 protsenti vähem kui mullu samal ajal.

Nelja protsendi võrra kasvas mullusega võrreldes ka Eestisse tehtud investeeringute osakaal, kokku moodustasid Eestisse tehtud investeeringud 15 protsenti.

Vabatahtlikud pensionifondid kasvasid kolmandas kvartalis eelmise kvartaliga võrreldes seitse ja aastavõrdluses 18 protsenti. Varade maht oli vabatahtlikes fondides kokku 215 miljonit eurot, aastaga kerkis see 18 protsenti ehk 32 miljoni euro võrra.

Sissemakseid vabatahtlikesse pensionifondidesse tehti üheksa miljonit eurot ja väljamakseid kaks miljonit eurot.