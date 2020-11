Rohkem kui sada potentsiaalselt ohtliku noort liiguvad ringi Helsingi kesklinnas. Ekspertide hinnangul on uus fenomen on seotud immigratsiooniga.

Ohtlikud noortejõugud kogunevad nii Helsingi kesklinnas kui ka mujal Soome pealinnas, edastas Helsingin Sanomat. Kohalik politsei ja noorsootöötajad on avaldanud selle üle muret ja arvavad, et selles grupis võib olla üle saja liikme. Peakomissar Jari Taponeni sõnul on kõigil alaealistel olnud kokkupuuteid lastekaitsega ja nad on eelnevalt rikkunud seadusi.

Noortel on harjumuseks saanud probleeme lahendada vägivallaga, osa neist on isegi võimelised kasutama külmrelvi, nagu noad. Väljas käies liiguvad nad jõukudes ja proovivad värvata isegi uusi liikmeid.

Peamiselt tegutsevad nad Helsingi raudteejaama, Itäkeskuse ja Oodi raamatukogu juures. Sellest Helsingi kesklinnas asuvas kolmnurgast on saanud nende peamine kogunemispaik, kus korda saadetakse kõige enam kuritegusid. Eliisa Ahlstedt, kes on noorsootöötajast järelvaataja, ütles, et Itäkeskuse juures on praegu kõigil noortel ohtlik hilisõhtul ringi liikuda.

Praegu kahtlustatakse kolme alaealist 19-aastase nooruki tapmises. Kaks 16-aastast on vahistatud. Kõik kolm on pärit äärelinnadest, osa neist välismaise taustaga.

Peamiseks rünnakute põhjuseks on raha. Paljud on nõus teisi noori ründama isegi kümne euro pärast, kuna nende elatustase on lihtsalt nii madal, samuti ei tunne nad, et ühiskond neid aktsepteerib See sünnitab juurde veelgi vägivalda.

Omavahel suheldes kasutavad noored Snapchati, kus üldiselt on kasutusel hüüdnimed.

Vägivaldsed noored ei ole anonüümsed, paljudele on eelnevalt tähelepanu pööratud individuaalselt ning nendega on tegelenud noorsootöötajad.