Siseministri tagasiastumine ja läbikukkunud umbusaldushääletus rahandusministri vastu tagavad küll valitsuse jätkamise, ent paljud küsimused on vastuseta. Kas valitsusel on ikka üks välispoliitika? Kui kaua peab Keskerakonna ja Isamaa juhtide kannatus iganädalastele skandaalidele vastu? Kas valitsusel peale sisetülide lahendamise ka muuks aega jääb? ETV saates "Esimene stuudio" on kolmapäeval EKRE esimees Martin Helme.