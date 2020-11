Põhja-Aafrika tänavune tsitruseliste saak on rekordiline. Sellest piirkonnast on läbi aastate tarnitud Eestisse näiteks mandariine.

Ida-Marokos on saak tavapärasest neljandiku jagu suurem, Kesk-Marokos on saagi kasv varasemaga võrreldes 17 protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maroko tsitruselised on hea kvaliteediga, aga nende eksporti on raskendanud algeline töötlemis- ja pakkimistehnoloogia. Sageli on kaubanduses viljade väljanägemine ja vastupidavus olulisemad kui nende maitse.

Maroko ekspordib praegu oma tsitrusetoodangust kümme protsenti. Kuna nõudlus on kõige enam kasvanud klementiinide järele, on just klementiiniistandusi rajatud enim.