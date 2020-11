Praegu on Eestis nakatumiskordaja R ühe ja 1,4 vahel, kuid kui see tõuseb kolmeni, võib haiglasüsteem kriisi sattuda, ütles valitsust nõustava teadusnõukogu liige, füüsik Mario Kadastik.

Viimase ööpäevaga lisandus Eestisse 132 koroonapositiivset. Rekordnumbreid ennustatakse jõuludeks.

Kadastik rääkis "Ringvaates", et oktoobrist alates kuni 5. novembrini on positiivsete testide arv kiirenevalt kasvanud ning edasi on kasv nakatumine olnud stabiilne. Ta märkis, et lähipäevade nakatumine annab viite, kas koroonanumbrid hüppavad Eestis uuesti üles ja nakatumiste arv tõuseb üle 250 või lausa 300 kanti või jäävad rahunema.

Kevadel räägiti palju nakatumiskordajast R - kui see on alla ühe, siis see näitab viiruse leviku hääbumist, kui üle ühe, siis kasvamist. Praegu on R Eestis ühe ja 1,4 vahel.

Kadastik selgitas, et kui jätta koroonaviirusele reageerimata, siis on nakatumiskordaja kahe ja kolme ringis, sõltuvalt hooajast.

"Selleks, et haiglasüsteem kriisi viia, pole kolme puhul üldse palju vaja. See on nädal-kaks. Kolme me kohe kindlasti ei taha mingi meetodiga näha," tõdes ta.

"Praegune haiglavõimekus, mis kohe valmis, on 200 kandis ja seda on suhteliselt lihtne 300 kanti tuua, aga sealt edasi tuleb kriisiplaneerimist teha rohkem," ütles Kadastik.

Ka praegune 1,4 on Kadastiku sõnul kasvav tempo. "Ja see pole mitte ühtlane kasv, vaid kiirenev kasv," lisas ta.

"R-i tuleb hoida kontrolli all ehk üle 1,4 ei tahaks me seda üldse lasta, sest siis tempo läheb väga kiireks. Kui ta kõigub seal, siis see on üle elatav. See tähendab, et meil on vaja elementaarseid asju teha - inimesed peaks käsi pesema, distantsi hoidma, vajadusel maski kandma, kui nad ei suuda distantsi hoida," rääkis ta.

Kadastik tõdes, et maski kandmine pole imerelv, kuid mida varem inimesed maske kandma hakkavad, seda suurema tõenäosusega ei pea riik mingeid erilisi piiranguid tegema hakkama.

Kadastiku sõnul näevad praegu kõik prognoosid ette, et haiglaravi vajab paarsada inimest, mis paraku toob kaasa ka surmasid.